Порошенко і лідери ЄС вважають, що нелегітимні вибори в ДНР і ЛНР перекреслять мінські домовленості

Президент України подякував Президенту Європейської Ради та Голові Європейської Комісії за особисті зусилля для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Співрозмовники погодились, що всі пункти Мінського протоколу від 5 вересня та Мінського меморандуму від 19 вересня повинні неухильно виконуватись, особливо в частині дотримання режиму припинення вогню, контролю за кордоном та звільнення заручників.

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Петро Порошенко, Герман ван Ромпей та Жозе-Мануель Баррозу висловили згоду з тим, що, якщо на Донбасі відбудуться псевдовибори, - це перекреслить Мінські домовленості.

Співрозмовники наголосили, що вирішення питання енергетичної безпеки України та Європейського Союзу потребує спільних зусиль та координації.