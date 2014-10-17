Порошенко і лідери ЄС вважають, що нелегітимні вибори в ДНР і ЛНР перекреслять мінські домовленості
Президент України Петро Порошенко напередодні багатосторонніх переговорів у Мілані провів зустріч з Президентом Європейської Ради Германом ван Ромпеєм та Головою Європейської Комісії Жозе-Мануелем Баррозу.
Президент України подякував Президенту Європейської Ради та Голові Європейської Комісії за особисті зусилля для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
Співрозмовники погодились, що всі пункти Мінського протоколу від 5 вересня та Мінського меморандуму від 19 вересня повинні неухильно виконуватись, особливо в частині дотримання режиму припинення вогню, контролю за кордоном та звільнення заручників.
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Петро Порошенко, Герман ван Ромпей та Жозе-Мануель Баррозу висловили згоду з тим, що, якщо на Донбасі відбудуться псевдовибори, - це перекреслить Мінські домовленості.
Співрозмовники наголосили, що вирішення питання енергетичної безпеки України та Європейського Союзу потребує спільних зусиль та координації.