Меркель констатувала провал переговорів між Україною і Росією
"Прориву" у прямих переговорах між Росією та Україною не було досягнуто, попри те, що деякі європейські лідери говорили про позитивні результати переговорів.
Про це повідомляє Deustche Welle, з посиланням на канцлера ФРН Ангелу Меркель.
Незважаючи на позитивні відгуки прем'єр-міністра Італії Маттео Ренці після багатосторонньої зустрічі у Мілані, у Кремлі кажуть, що переговори були "складними" та повними "непорозумінь".
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Темою зустрічі президентів Петра Порошенка та Володимира Путіна у багатосторонньому форматі був контроль українсько-російських кордонів відповідно до мінських угод, передає Українська правда.
Італійський прем'єр назвав зустріч "важливим кроком у дискусії щодо ситуації в Україні" та відзначив роль Росії у вирішенні міжнародних проблем.
У свою чергу глава уряду Великобританії Девід Кемерон після зустрічі заявив, що Росія повинна довести своє бажання деескалувати кризу в Україні, в іншому ж випадку ЄС буде готовий продовжувати тиск на неї.