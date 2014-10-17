Меркель констатувала провал переговорів між Україною і Росією

Про це повідомляє Deustche Welle, з посиланням на канцлера ФРН Ангелу Меркель.

Незважаючи на позитивні відгуки прем'єр-міністра Італії Маттео Ренці після багатосторонньої зустрічі у Мілані, у Кремлі кажуть, що переговори були "складними" та повними "непорозумінь".

Читайте такожУ Порошенка немає оптимізму після зустрічі з Путіним

Темою зустрічі президентів Петра Порошенка та Володимира Путіна у багатосторонньому форматі був контроль українсько-російських кордонів відповідно до мінських угод, передає Українська правда.

Італійський прем'єр назвав зустріч "важливим кроком у дискусії щодо ситуації в Україні" та відзначив роль Росії у вирішенні міжнародних проблем.

У свою чергу глава уряду Великобританії Девід Кемерон після зустрічі заявив, що Росія повинна довести своє бажання деескалувати кризу в Україні, в іншому ж випадку ЄС буде готовий продовжувати тиск на неї.