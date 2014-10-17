Путін вже дозрів для двосторонньої зустрічі з Порошенко

Про це РІА Новини заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков.

«Ми точно відкриті і, відповідно, сподіваємося, що вони - не менш відкриті», - заявив Пєсков.

За його словами, по закінченню форуму діалог щодо ситуації в Україні буде продовжено «нормандському форматі» (між лідерами України, Росії, Німеччини та Франції).

Говорячи про переговори на тему конфлікту в Україні, які відбулися під час робочого сніданку 17 жовтня, Пєсков заявив, що обговорення йде досить складно.

«Переговори, дійсно, важкі, повно розбіжностей, повно непорозумінь. Але тим не менш вони йдуть, йде обмін думками», - сказав прес-секретар Путіна.

16 жовтня в Мілані відкрився саміт «Азія - Європа» (АСЭМ). Вранці 17 жовтня за робочим сніданком зустрілися президент Росії Володимир Путін, президент України Петро Порошенко, прем'єр Великобританії Девід Кемерон, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд і керівники Євросоюзу Жозе Мануель Баррозу та Герман ван Ромпей.

Читайте такожПорошенко сьогодні проведе ще одну зустріч з Путіним - ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, після анексії українського Криму в березні і дестабілізації ситуації на Донбасі ЄС і США застосували до Росії ряд санкцій, включаючи обмеження доступу до ринків капіталу для низки найбільших компаній і банків РФ.

Становище Кремля посилило різке падіння цін на нафту, і як наслідок рекордна девальвація рубля по відношенню до долара і євро. В Росії вже з'явилися розмови про можливе скорочення бюджетних витрат і урізання соціальних програм. Експерти вважають, що Росія, втративши свого найціннішого союзника - високу ціну на нафту, буде змушена почати пошуки шляхів для виходу з кризи українського і йти на поступки, щоб уникнути погіршення економічної ситуації всередині країни.