Ляшка в Івано-Франківську зустріли яйцями і гарбузом

Політика зустрічали як прихильники, так і противники, йдеться в сюжеті ТСН. На адресу Ляшка лунали як оплески, так і вигуки "Ганьба".

В політика полетіло кілька яєць. Дівчата підготували гостеві гарбуза. Однак віддати його не змогли – на сцену їх не пустили молодики спортивної статури.

"Гарбуз – це українська традиція. Це традиція відмови. Ми сподіваємося, що український народ одумається і побачить, що ця людина не є надійною. У людини розходяться слова з діями. Він каже, що він з народом, хоча це не так. Не знаю, чому люди слухають і вірять йому. Можливо, через те, що він говорить, те, що люди хочуть почути", - пояснила цю акцію одна з дівчат-активісток.

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Аби зустрітися зі своїми виборцями, Ляшко орендував приватний літак – 6-місний "СЕСНА-560". Повітряне судно належить фірмі "Бізнес Джет Тревел ЛТД", послугами якої лідер "радикалів" користується вже не вперше.

У скільки обійшовся йому вояж із Києва до Івано-Франківська і назад, політик приховує.

Втім, за словами працівників аеропорту, зазвичай ціни на такі рейси коливаються від $ 12 до 18 тисяч.