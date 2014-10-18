Мер Маріуполя передав військовослужбовцям першу партію зимового верхнього одягу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Маріупольської міської ради, 111 теплих зимових курток, придбаних у Харкові, Запоріжжі та Миколаєві Хотлубей передав сьогодні, 17 жовтня, в міському ДК «Молодіжний», і ці теплі речі скоро будуть роздані бійцям, які обороняють Маріуполь. Друга партія курток, яку придбали у Вінниці, надійде в Маріуполь вже 18 жовтня і так само буде негайно передана військовим

Хотлубей розповів, що у зв'язку з військовими діями в Україні утворився дефіцит не тільки військової одягу, але і камуфльованої тканини. Саме тому ідея пошити куртки в Маріуполі виявилася важкою. Він зазначив, що прохання забезпечити військовослужбовців теплим одягом озвучив штаб АТО.

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Розуміючи, що мова йде про захисників міста, міський голова поставив завдання опрацювати всі можливі варіанти з придбанням готових курток військового зразка. Таким чином, одяг купували в українських виробників, чиї виробничі потужності розташовані в чотирьох містах, вартість курток варіюється від 300 до 385 грн в залежності від модифікації і виробника.

Передаючи військовослужбовцям зимовий одяг відмінної якості, Хотлубей підкреслив, що він був придбаний за рахунок коштів місцевого бюджету у межах суми, виділеної для допомоги військовим рішенням вересневої сесії міськради. Він пообіцяв, що найближчим часом буде виконано ще одне прохання штабу АТО - для захисників міста придбають гумові чоботи і непромокальні плащі.