Ніч в районі проведення АТО пройшла спокійно

Ситуація на півдні Донбасу під контролем українських підрозділів, бойовики значно зменшили використання безпілотних літальних апаратів через погіршення погодних умов, повідомляє прес-центр АТО.

«Напередодні ввечері неконтрольовані терористичні збройні формування обстріляли з мінометів наші позиції в районах населених пунктів Ольхове, Піски, Старогнатівка, зі стрілецької зброї - Шуми, Дебальцево, з РСЗВ БМ-21 Град - Тоненьке, Красногорівку, Новомихайлівку», - йдеться у повідомленні прес-центру.

Також в прес-центрі повідомили про продовження операції з пошуку зниклих без вісті кілька днів тому в районі населеного пункту Сміле українських військовослужбовців.

«Нині стала відома доля ще двох військовослужбовців. З метою збереження їх життя деталі операції не розголошуються», - йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що в Донецькій області бойовикивідкрили вогонь з гаубиць по населеному пункту Піски. На щастя, жертв серед українських бійців немає.