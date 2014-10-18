Ніч в районі проведення АТО пройшла спокійно
Бойовики значно зменшили використання безпілотних літальних апаратів через погіршення погодних умов
Ситуація на півдні Донбасу під контролем українських підрозділів, бойовики значно зменшили використання безпілотних літальних апаратів через погіршення погодних умов, повідомляє прес-центр АТО.
«Напередодні ввечері неконтрольовані терористичні збройні формування обстріляли з мінометів наші позиції в районах населених пунктів Ольхове, Піски, Старогнатівка, зі стрілецької зброї - Шуми, Дебальцево, з РСЗВ БМ-21 Град - Тоненьке, Красногорівку, Новомихайлівку», - йдеться у повідомленні прес-центру.
Також в прес-центрі повідомили про продовження операції з пошуку зниклих без вісті кілька днів тому в районі населеного пункту Сміле українських військовослужбовців.
«Нині стала відома доля ще двох військовослужбовців. З метою збереження їх життя деталі операції не розголошуються», - йдеться у повідомленні.
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Раніше повідомлялося, що в Донецькій області бойовикивідкрили вогонь з гаубиць по населеному пункту Піски. На щастя, жертв серед українських бійців немає.