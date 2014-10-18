ООН збільшить допомогу на відбудову Донбасу

У Програмі розвитку ООН (ПРООН) в Україні оголосили про намір виділити 700 тисяч доларів США на фінансування проектів з відновлення східних регіонів країни, які постраждали в результаті конфлікту.

Про це повідомляє прес-центр ООН.

Згідно з повідомленням, кошти будуть спрямовані владі восьми районів, які зараз вважаються відносно безпечними. Реципієнти будуть відібрані на конкурсній основі.

У прес-релізі ПРООН наголошується, що сьогодні ситуація в Луганській і Донецькій областях - в центрі уваги всього світу. Збройний конфлікт завдав величезної шкоди економіці. У багатьох районах зруйнована соціальна інфраструктура.

«Враховуючи складну ситуацію, ми переглянули наші плани і вирішили збільшити допомогу, спрямовану на відновлення регіонів і підтримку людей, що опинилися у складних умовах», - повідомила заступник Постійного Представника Програми розвитку ООН в Україні Ініта Паулович під час візиту в місто Сєверодонецьк, що в 95 км від Луганська.

ПРООН спільно з Європейським Союзом здійснює в Україні проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громади». Саме в рамках цього проекту будуть виділені кошти у розмірі 700 тисяч доларів.

Раніше в ООН повідомили, що за тиждень кількість жертв конфлікту в Донбасі зросла на 25 осіб і досягла 3 тис. 707 осіб.