ООН: кількість загиблих у результаті конфлікту на Донбасі перевищила 3,7 тис. осіб
02:34, 18 жовтня 2014Суспільство
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Число загиблих внаслідок бойових дій на території Донецької і Луганської областей досягло 3707 осіб.
REUTERS
Про це йдеться в щотижневому звіті Управління ООН з координації гуманітарних питань за 17 жовтня.
"Станом на 15 жовтня загинули 3707 осіб і 9075 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
У той же час, в Управлінні верховного комісара ООН з прав людини і ВООЗ вважають, що реальне число загиблих значно вище.
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За інформацією ООН, триває відтік населення з охоплених конфліктом районів. Станом на 17 жовтня на Україні налічувалося 415 тисяч внутрішньо переміщених осіб.
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