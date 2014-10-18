Клімкін: $30 млрд допомоги від західних країн Україні не вистачить

Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив в інтерв'ю німецькій газеті Wirtschaftswochе, передає DW.DE.

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Міністр зазначив, що "на даний момент ми очікуємо скорочення валового національного продукту на 7-8%". За словами міністра, у захопленому сепаратистами регіоні економіка завмерла, тоді як раніше Донецька та Луганська області забезпечували до 15% національного доходу. Ще більш скрутною, на його думку, ситуація в Україні може стати, якщо Росія припинить постачання газу.

"Німці відіграють велику роль у фінансуванні допомоги", - зазначив очільник українського МЗС. Він також уточнив, якої саме допомоги очікує від Німеччини: "Ми потребуємо німецької підтримки у запровадженні європейських стандартів в управлінні, у розбудові сучасної податкової системи, у боротьбі проти корупції". Крім того, Україні може піти на користь німецький досвід в інтеграції колишньої НДР, наприклад, в оновленні органів правопорядку та судочинства, додав Павло Клімкін.

Також міністр підкреслив, що ціль України полягає у тому, щоб через 10 років стати членом Євросоюзу. "Якщо ми виконаємо наші "домашні завдання", - переконаний він, - то у 2020 році зможемо подати заявку на вступ в ЄС, а ще через пару років - вступити". Також міністр закордонних справ підкреслив, що анексований Росією Крим є частиною України. "У цьому не може бути жодних компромісів - ні для України, ні для Європи", - наголосив Павло Клімкін.