Порошенко закликав Швецію підтримати надання Україні безвізового режиму

Про це він сказав під час зустрічі в Мілані з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном. Сторони обговорили питання імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також програму українських реформ.

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Президент України подякував прем'єр-міністру Швеції за нові ініціативи уряду Швеції про надання технічної допомоги українським реформам.

Крім цього, Петро Порошенко і Стефан Левен обговорили питання технічного співробітництва.

Президент України запросив прем'єр-міністра Швеції відвідати Україну в зручний для нього час. Шведський прем'єр пообіцяв обов'язково розглянути цю пропозицію.