Порошенко закликав Швецію підтримати надання Україні безвізового режиму
Президент Петро Порошенко закликав Швецію підтримати надання Україні безвізового режиму.
Про це він сказав під час зустрічі в Мілані з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном. Сторони обговорили питання імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також програму українських реформ.
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Президент України подякував прем'єр-міністру Швеції за нові ініціативи уряду Швеції про надання технічної допомоги українським реформам.
Крім цього, Петро Порошенко і Стефан Левен обговорили питання технічного співробітництва.
Президент України запросив прем'єр-міністра Швеції відвідати Україну в зручний для нього час. Шведський прем'єр пообіцяв обов'язково розглянути цю пропозицію.
Закликав Прем'єр-міністра Швеції Стефана Левена підтримати надання Україні безвізового режиму. pic.twitter.com/wj2eDixdHo
- Петро Порошенко (@poroshenko) 17 жовтня 2014