У Донецькій області через бойові дії знеструмленими залишаються 63 населених пункти

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії ДТЕК, 16 жовтня у відновлювальних роботах брали участь 603 енергетики ДТЕК у складі 224 бригад з використанням 169 механізмів.

Вони відновили електропостачання 5 населених пунктів у Тельманівському і Первомайському районах. У Донецьку відновлено електропостачання шахти «Трудовська» по основному джерелу живлення, де лінії електропередачі, які безпосередньо живлять підстанцію шахти, були пошкоджені 21 серпня через бойові дії. З того часу для проведення вентиляції і водовідливу шахта була підключена по аварійній схемі.

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Частково без світла залишаються Мар’їнка, Вуглегірськ, Кіровськ, Ясинувата, Донецьк, Горлівка і Маріуполь. З 17 серпня знеструмлена насосна першого підйому Південно-Донбасівського водопроводу – вода не надходить на Червоноармійську і Великоанадольську фільтрувальні станції. Бригади ДТЕК проводять огляд пошкоджень на лініях електропередачі, на цих ділянках розпочалися ремонтні роботи.

Залишається знеструмленою Донецька фільтрувальна станція. Тут енергетики навіть не можуть наблизитися до станції і оцінити масштаби пошкоджень, оскільки лінії електропередач проходять через мінні поля. Роботи стануть можливими тільки після надання «зеленого коридору» і роботи саперів, підкреслили в ДТЕК.

Бригади Торезького, Дебальцевського, Старобешівського, Ясинуватського РЕС не можуть вести відновлювальні роботи через бойові дії.