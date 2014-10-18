Коломойський упіймав "Опозиційний блок" на брехні

За його словами, кандидат у депутати від "Опозиційного блоку" Вадим Рабинович ні за яких обставин не міг дати згоду на участь у ток-шоу "Право на владу" на каналі 1+1 в минулий четвер, як стверджують у прес-службі партії, передає ТСН.ua.

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"Я спілкувався з Вадимом Рабиновичем і точно можу сказати, що він не міг брати участь ні в яких громадських заходах чи ток-шоу в минулий четвер (16 жовтня - Ред.) і аж до вечора суботи. В цей час він, як релігійна людина, святкував великі єврейські свята і не користувався ні телефоном, ні автомобілем. Я думаю, його "Опозиційний блок" просто "підставив" своїми заявами", - повідомив Ігор Коломойський ТСН.ua.

За словами губернатора Дніпропетровщини, Олександр Вілкул, якого добре виховувала його єврейська бабуся, так само міг пояснити свою відсутність на ток-шоу "Право на владу" в той день своїми релігійними переконаннями, а не відмовлятися з незрозумілих причин.

Нагадаємо, раніше редакція "Право на владу" закликала "Опозиційний блок" не маніпулювати фактами і повідомила, що неодноразово запрошувала кандидатів від блоку на ток-шоу, але вони відмовлялися від участі.