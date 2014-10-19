Порошенко: Дефіцит "Нафтогазу" може бути покритий за рахунок МВФ
Дефіцит коштів НАК "Нафтогаз України" на закупівлю газу може бути покритий за рахунок Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних фінансових організацій.
Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, показаному в суботу ввечері.
"(Необхідно) вирішити питання, яким чином ми забезпечуємо дефіцит коштів і фінансів НАК “Нафтогаз” на закупівлю газу. Було запропоновано декілька схем. Я не можу зараз їх обговорювати, але вони в цілому були погоджені, яким чином Україна покриє цей дефіцит ", - сказав він.
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Президент зазначив, що “безумовно передбачається участь європейських партнерів”.
"У нас є декілька різних варіантів, починаючи від коштів Міжнародного валютного фонду, які будуть спрямовані туди, і завершуючи коштами міжнародних фінансових організацій, який підтримають дефіцит НАК “Нафтогаз. Ми не маємо дати можливість використовувати газовий кнут, щоб шантажувати Україну чи Європу”, - зазначив Порошенко.
Крім того, пояснив президент, в України є дефіцит коштів, який в тому числі складається з неоплачених поставок газу в Луганську і Донецьку області.
"Україна на сьогоднішній день постачає значну частину обсягів природного газу в Донецьк і Луганськ. Донецьк і Луганськ споживають газ, але жодної копійки НАК "Нафтогаз" з Донецька та Луганська не отримує", - зазначив Порошенко.