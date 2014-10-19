Порошенко: Дефіцит "Нафтогазу" може бути покритий за рахунок МВФ

Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, показаному в суботу ввечері.

"(Необхідно) вирішити питання, яким чином ми забезпечуємо дефіцит коштів і фінансів НАК “Нафтогаз” на закупівлю газу. Було запропоновано декілька схем. Я не можу зараз їх обговорювати, але вони в цілому були погоджені, яким чином Україна покриє цей дефіцит ", - сказав він.

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Президент зазначив, що “безумовно передбачається участь європейських партнерів”.

"У нас є декілька різних варіантів, починаючи від коштів Міжнародного валютного фонду, які будуть спрямовані туди, і завершуючи коштами міжнародних фінансових організацій, який підтримають дефіцит НАК “Нафтогаз. Ми не маємо дати можливість використовувати газовий кнут, щоб шантажувати Україну чи Європу”, - зазначив Порошенко.

Крім того, пояснив президент, в України є дефіцит коштів, який в тому числі складається з неоплачених поставок газу в Луганську і Донецьку області.

"Україна на сьогоднішній день постачає значну частину обсягів природного газу в Донецьк і Луганськ. Донецьк і Луганськ споживають газ, але жодної копійки НАК "Нафтогаз" з Донецька та Луганська не отримує", - зазначив Порошенко.