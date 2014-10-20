Конгресмени США звинувачують Росію в намірі розмістити носії тактичної ядерної зброї в Криму

Про це повідомляє російська газета КоммерсантЪ.

Про плани з розміщення тактичної ядерної зброї на території півострова члени Конгресу повідомили в листі президента США Бараку Обаму.

Законодавці стверджують, що ще на початку серпня російська влада ухвалила рішення про перекидання до Криму бомбардувальників Ту-22М3 і комплексів "Іскандер-М", здатних у перспективі завдавати ударів високоточними крилатими ракетами Р-500, зокрема з ядерними боєголовками. Останнє, за словами члена комітету у справах збройних сил Сенату США Джеймса Інофе, є прямим порушенням Договору про ліквідацію ракет середньої й малої дальності, підписаного СРСР у 1987 році.

Читайте такожЗа п'ять місяців судна 24 країн заходили в закриті порти окупованого Криму - джерело"Розміщення ядерної зброї на суверенній території іншої держави без її згоди є підступним і цинічним рішенням. Це дасть змогу Росії впритул наблизитися до баз НАТО, одержавши військову перевагу в регіоні", - йдеться в листі.

Законодавці поставили вимогу перед президентом США вже найближчим часом поінформувати Конгрес про можливі кроки у відповідь, які можуть зробити у Вашингтоні. Першим з них, як вважають члени нижньої палати, могло б стати рішення про повне припинення всіх контактів між членами військового альянсу і Москвою, а також виведення російського військового персоналу "з баз і об'єктів НАТО".

Вони також запропонували заборонити Росії проведення інспекційних польотів у рамках Договору про "відкрите небо" (дає можливість його учасникам здійснювати обльоти територій один одного з метою дотримання чинних договорів у сфері контролю над озброєннями).

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