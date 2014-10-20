Константіновський звернувся до Авакова і Наливайченка з проханням завадити фальсифікаціям на Подолі

Кандидат у народні депутати України в окрузі №220 Вячеслав Константіновський звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і голови СБУ Валентина Наливайченка з проханням завадити протиправним діям, спрямованим на викривлення волевиявлення громадян у день позачергових виборів до Верховної Ради, що відбудуться 26 жовтня.

Стурбованість штабу Вячеслава Константіновського викликали численні повідомлення мешканців округу про спроби підкупу виборців. До штабу постійно скаржаться люди переважно літнього віку. Вони стурбовані тим, що до них зверталися невідомі, які пропонували гроші за голос. У зв’язку з цим Вячеслав Константіновський припускає загрозу різних методів купівлі голосів вже безпосередньо у день голосування.

Активісти штабу сподіваються, що підписаний президентом закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення виборчих прав громадян" дасть правоохоронцям додаткові законні підстави покласти край протиправним діям у ході виборчої кампанії.

Раніше Вячеслав Константіновський заявляв про застосування виконувачем обов’язків Подільської райдержадміністрації адміністративного ресурсу. Йшлося про тиск на медиків та освітян району.

Виборчий округ №220 знаходиться у Подільському районі Києва. До округу входять Поділ, Куренівка, Виноградар і Вітряні Гори.