Сенатор США: Україну потрібно озброїти, щоб війна занадто дорого коштувала Росії

Про це в своїй статті у Washington Post пише американський сенатор-демократ від штату Мічиган Карл Левін, передає ZN.UA. Сенатор підкреслює, що українська армія зіткнулася з "добре озброєними, тренованими бойовиками, яких підтримує Росія". Більш того, Володимир Путін "застосував регулярні війська" Росії щоб продиктувати сусідній країні свою політичну волю.

"А коли був збитий малайзійський авіалайнер, стало очевидним, що проросійські бойовики на сході України - це глобальна проблема", - підкреслив сенатор, додавши, що після цієї трагедії США і партнери по НАТО виділили Україні військову допомогу на більш ніж $100 млн.

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"Але ця допомога не включала зброю, яка необхідна українській армії, щоб захистити себе. Українських солдатів постійно обстрілюють артилерією, яку постачає Росія, а можливо і росіяни нею керують. Крім того, не припиняються провокації з російської території, з якої в українську сторону теж летять снаряди", - йдеться в статті сенатора.

У зв'язку з цим Карл Левін пропонує США передати Україні протитанкову зброю, щоб українські солдати могли знищувати російську бронетехніку, а також амуніцію, бронемашини та захищені засоби зв'язку. "Це озброєння не буде представляти загрози для Росії, оскільки воно призначене для оборони, а не наступу", - пише конгресмен.

На думку Карла Левіна, це дозволить Україні досягти своєї мети і досягти справжнього миру на Донбасі, а також поваги свого суверенітету. Також сенатор пропонує Вашингтону розробити чіткий план дипломатичних дій на випадок, якщо Росія захоче піти в наступ проти України.

"Додаткове озброєння повинне бути частиною стратегії, яка також повинна включати допомогу у проведенні реформ політичних і економічних інститутів, а також у розбудові енергетичної незалежності. Але стратегія повинна також включати надання зброї, яка дозволить армії України захистити свій народ", - йдеться в статті Карла Левіна.