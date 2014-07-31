У Сенаті США закликають Обаму надати Україні боєприпаси та ракети "земля-повітря"

08:38, 31 липня 2014
Політика
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Кілька республіканських законодавців уже закликали направити в Україну зброю смертельної дії, але для демократів такі заяви є рідкістю. 

REUTERS

Голова комітету Сенату США з питань збройних сил Карл Левін закликає надати Україні військову допомогу у вигляді смертельної зброї захисної дії, що президент США Барак Обама наразі відмовляється робити, передає Радіо Свобода.

Сенатор-демократ зазначив, що допомога не може бути «провокативною», але може включати серед іншого боєприпаси та ракети «земля-повітря». 

У вівторок Барак Обама відкинув можливість надання Україні додаткової військової допомоги. Він зазначив, що «проблема полягає не у здатності України перемогти у бою сепаратистів». 

Левін відкинув таке пояснення. 

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«Те, що сказав президент мене не задовільняє, коли він говорить, що ми сподіваємося на мирне вирішення питання. Звісно, що ми сподіваємося», – наголосив голова комітету Сенату США з питань збройних сил. 

Кілька республіканських законодавців уже закликали направити в Україну зброю смертельної дії, але для демократів такі заяви є рідкістю. 

У понеділок під час телефонної розмови між міністрами оборони України Валерієм Гелетеєм та США Чаком Гейґелем, Гелетей звернувся до США з проханням про «додаткову підтримку безпеки». 

Раніше США вирішили надати Україні 33 мільйони доларів нелетальної військової допомоги (зброю несмертельної дії). Однак поки не погоджувалися надати зброю вбивчої дії.

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