У Сенаті США закликають Обаму надати Україні боєприпаси та ракети "земля-повітря"
Кілька республіканських законодавців уже закликали направити в Україну зброю смертельної дії, але для демократів такі заяви є рідкістю.
Голова комітету Сенату США з питань збройних сил Карл Левін закликає надати Україні військову допомогу у вигляді смертельної зброї захисної дії, що президент США Барак Обама наразі відмовляється робити, передає Радіо Свобода.
Сенатор-демократ зазначив, що допомога не може бути «провокативною», але може включати серед іншого боєприпаси та ракети «земля-повітря».
У вівторок Барак Обама відкинув можливість надання Україні додаткової військової допомоги. Він зазначив, що «проблема полягає не у здатності України перемогти у бою сепаратистів».
Левін відкинув таке пояснення.
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«Те, що сказав президент мене не задовільняє, коли він говорить, що ми сподіваємося на мирне вирішення питання. Звісно, що ми сподіваємося», – наголосив голова комітету Сенату США з питань збройних сил.
Кілька республіканських законодавців уже закликали направити в Україну зброю смертельної дії, але для демократів такі заяви є рідкістю.
У понеділок під час телефонної розмови між міністрами оборони України Валерієм Гелетеєм та США Чаком Гейґелем, Гелетей звернувся до США з проханням про «додаткову підтримку безпеки».
Раніше США вирішили надати Україні 33 мільйони доларів нелетальної військової допомоги (зброю несмертельної дії). Однак поки не погоджувалися надати зброю вбивчої дії.