У Київ з неоголошеним візитом прибув сенатор США, який відповідає за постачання зброї

18:38, 02 вересня 2014
Політика
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Голова комітету сенату США з питань збройних сил Карл Левін прибув з візитом до Києва.

США Россия / фото joinfo.ua

Про це в "Твіттері" написав посол США в Україні Джеффрі Пайетт. "Небагато вражає більше, ніж С-17", - написав американський посол.

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Мова йде про те, що сенатор прилетів у Київ на стратегічному військово-транспортному літаку Boeing C-17.

Зазначимо, що візит сенатора в Київ не був анонсований, в зв'язку з чим інформація про ціль його прибуття відсутня. Карл Левін є одним з головних лобістів у питаннях надання Україні допомоги, в тому числі військової, від США. Як повідомляв УНІАН, вінзвернувся до президента США з ініціативою введення широких секторальних санкцій проти Росії і визнати "ДНР" терористичною організацією.

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