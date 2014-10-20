В Україні на виборах працюватиме 2 тис. 321 іноземний спостерігач

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до календарного плану, сьогодні закінчилась реєстрація іноземних спостерігачів.

Зокрема, сьогодні Центральна виборча комісія зареєструвала ще 494 спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій.

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Серед них: 47 - від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі; 10 - від Канадської місії спостереження за виборами (CANEOM); 8 - від Комітету ”За відкриту демократію”; 1 - від Міжнародного республіканського Інституту; 188 - від Світового конгресу Українців; 28 - від Українського конгресового комітету Америки; 19 - від Польщі; 3 - від Туреччини, 1 - від Нідерландів; 99 - від Парламентської асамблеї ОБСЄ, 4 - від Британії, 4 - від Казахстану; 16 - від Литви; 19 - від Угорщини; 43 - від Парламентської асамблеї Ради Європи; 4 - від Інституту європейської перспективи і безпеки.