Міланські зустрічі стали доброю базою для подальшого тиску на Путіна - Луценко

Про це в прямому ефірі "Свободи слова" заявив глава партії "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко, пише Обозреватель.

"На сьогоднішній день Міланська конференція не дала великого позитиву, але вона продемонструвала Путіну, що Мінський протокол вимагають всі країни виконати, санкції ніхто не знімає, і жодна країна ЄС або США не сумніваються в союзі з українською державою. З моєї точки зору, це хороша база для продовження тиску на Путіна ", - зазначив Луценко.

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"Ситуація могла бути краще. Тому що ми сподівалися на публічне виконання головного Мінського угоди - відновлення української контролю за нашим державним кордоном. Проте світ - це завжди довгий процес, крок за кроком. Це війна вибухає несподівано. Миру же досягати досить важко", - додав він.