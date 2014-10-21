Бойовики безуспішно намагаються витіснити сили АТО з траси Бахмутівка

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі оперативного командування "Північ".

Бойовики продовжують здійснювати обстріли позицій українських військових, не залишаючи "примарної надії" щодо витіснення сил АТО вздовж траси "Бахмутівка" та взяття під контроль території до південного берега річки Сіверського Донця.

Читайте такожЗа ніч бойовики атакували кілька блокпостів сил АТО, усі атаки відбито Як зазначається, за минулу добу зафіксовано 4 обстріли, проте втрат серед особового складу українських військових та техніки, за минулу добу, немає.

З ствольної артилерії обстрілювався взводний опорний пункт у Станично-Луганському районі

Тричі з мінометів було обстріляно блок-пост в районі населених пунктів Золоте-Хороше-Сміле.