Сім'ї жертв MH17 подадуть в суд на Україну

Про це виданню Bild am Sonntag повідомив адвокат Ельмар Ґімулла, який представляє інтереси сімей трьох загиблих у авіакатастрофі громадян Німеччини, передає Deutsche Welle.

Адвокат і водночас професор повітряного права пояснив, що згідно з нормами міжнародного права "кожна держава відповідає за повітряний простір над своєю територією, якщо вона відкриває його для перельотів".

За словами Ґімулла, коли держава не в змозі гарантувати безпеку авіапростору, його необхідно закривати, чого не сталось у випадку з рейсом малайзійських авіаліній MH17.

Читайте такожBBC: Результати розслідування катастрофи MH17 можуть оприлюднити за рік

Адвокат переконаний, що таким чином Україна допустила "знищення життя" сотень невинних людей, у чому він вбачає порушення прав людини, гарантованих міжнародними нормами. Як представник інтересів сімей загиблих громадян Німеччини він подаватиме позов проти України у Європейський суд з прав людини у Страсбурзі.

Претензії до України та її уряду обґрунтовуватимуться даними про "вбивство шляхом бездіяльності" у 298 випадках. Позивачі вимагатимуть високих грошових компенсацій - близько мільйона євро за кожну жертву. Від малайзійських авіаліній, заявив адвокат, сім'ї жертв отримали по 5000 євро. Наразі готується виплата у розмірі 50 тисяч євро близьким кожної жертви.

Читайте такожДерждеп: Росія повинна відповісти на багато питань у зв`язку з катастрофою Boeing в Україні

Пасажирський "Боїнг" авіакомпанії Malayasia Airlines впав у Донецькій області 17 липня. В результаті авіакатастрофи загинуло 298 осіб, з яких 193 були громадянами Нідерландів.

Українська строна та західні експерти виходять з того, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "БУК", який проросійські сепаратисти отримали з Росії. У Москві відповідальність за падіння літака покладають на Київ. Оскільки більшість загиблих були громадянами Нідерландів, саме ця країна й очолила розслідування причин авіакатастрофи.