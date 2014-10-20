Ситуація в зоні АТО: силовики витіснили військових РФ та бойовиків з-під Смілого

Зокрема, вночі бойовики з мінометів обстріляли українські позиції в районі н.п. Авдіївка, Рідкодуб, Ольховатка, Дебальцево, Нікішине. З РСЗВ БМ-21 Град вели вогонь по українським підрозділам в районі Тоненьке, повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

Після проведення пошуково-рейдових дій підрозділами сил АТО банди бойовиків, що діяли в районі н.п. Сміле, та росіяни відступили.

"Протягом доби бойовики втратили особового складу – до 14 осіб, один танк, одну самохідну артилерійську установку та один міномет", – йдеться в повідомленні.

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У той же час, сили АТО здійснюють ізоляцію кризового району шляхом несення служби на блокпостах, опорних та спостережних пунктах, неухильно дотримуючись умов Мінського меморандуму та протоколу, запевнили в прес-центрі.