Завтра Кабмін розгляне реформу МВС і зміни до бюджету
Також на завтрашньому засіданні уряд надасть дозвіл Державній фіскальній інспекції провести ревізію використання бюджетних коштів, виділених для проведення позачергових виборів народних депутатів України.
Кабінет міністрів України на своєму засіданні в середу, 22 жовтня, розгляне проекти закону і розпорядження уряду про реформу правоохоронних органів, а також внесе зміни до державного бюджету на 2014 рік, зазначається у порядку денному роботи уряду, оприлюдненому на сайті Кабміну.
Крім того, уряд внесе зміни до складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі і надасть дозвіл Державній фіскальній інспекції провести ревізію використання бюджетних коштів, виділених для проведення позачергових виборів народних депутатів України.
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Окремими пунктами порядку денного визначені обговорення Положення про Держагентство з управління зоною відчуження і розподіл внеску України до Чорнобильського фонду «Укриття».
Як очікується, засідання уряду розпочнеться завтра, 22 жовтня, о 10.00 у будівлі Міністерства внутрішніх справ.