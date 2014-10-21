Завтра Кабмін розгляне реформу МВС і зміни до бюджету

Кабінет міністрів України на своєму засіданні в середу, 22 жовтня, розгляне проекти закону і розпорядження уряду про реформу правоохоронних органів, а також внесе зміни до державного бюджету на 2014 рік, зазначається у порядку денному роботи уряду, оприлюдненому на сайті Кабміну.

Крім того, уряд внесе зміни до складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі і надасть дозвіл Державній фіскальній інспекції провести ревізію використання бюджетних коштів, виділених для проведення позачергових виборів народних депутатів України.

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Окремими пунктами порядку денного визначені обговорення Положення про Держагентство з управління зоною відчуження і розподіл внеску України до Чорнобильського фонду «Укриття».

Як очікується, засідання уряду розпочнеться завтра, 22 жовтня, о 10.00 у будівлі Міністерства внутрішніх справ.