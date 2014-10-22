Порошенко звільнив Ставнійчук з посади радника президента
01:09, 22 жовтня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко своїм указом № 819/2014 звільнив Марину Ставнійчук з посади радника президента України - керівника головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації президента України
Порошенко звільнив Ставнійчук з посади радника президента
Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.
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Нагадаємо, Віктор Янукович призначив Марину Ставнійчук своїм радником у квітні 2011 року.
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