Порошенко звільнив Ставнійчук з посади радника президента

Президент України Петро Порошенко своїм указом № 819/2014 звільнив Марину Ставнійчук з посади радника президента України - керівника головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації президента України

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави. Читайте такожПорошенко звільнив Дмитришина з посади голови Хмельницької РДА Нагадаємо, Віктор Янукович призначив Марину Ставнійчук своїм радником у квітні 2011 року.

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