Порошенко звільнив Ставнійчук з посади радника президента

01:09, 22 жовтня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко своїм указом № 819/2014 звільнив Марину Ставнійчук з посади радника президента України - керівника головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації президента України

Марина Ставнийчук

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

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Нагадаємо, Віктор Янукович призначив Марину Ставнійчук своїм радником у квітні 2011 року.

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