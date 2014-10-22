Голова Одеської ОДА відмовився вирішувати "не зовсім можливі за законом речі"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Палиця заявив увечері 21 жовтня в прямому ефірі «7 каналу» (Одеса).

«Прийшли до мене підприємці і сказали, що готові давати гроші, куди вам потрібно. Вони навіть зібрали ці гроші, здається близько 14-15 млн. грн. Вони прийшли на першу нашу зустріч, на якій я пояснив, що ці гроші потрібні не мені, а їм, області, всім одеситам», - розповів Палиця.

Він пояснив бізнесменам, щ «сьогодні настав час, коли люди багаті повинні допомагати тим людям, у яких немає такої можливості». Допомагати не лише армії, а також будувати дитячі спортивні майданчики для всієї Одеської області, щоб «у нас була можливість забрати дітей з вулиць», облаштовувати спортивні зали для того, щоб «ми мали можливість давати студентам займатися спортом, а не ходити по вулицях».

Читайте такожГолова Одеської ОДА: треба зобов'язати олігархів Донбасу виділити гроші на відновлення сходуКрім того, необхідно посприяти футбольним фанатам ФК «Чорноморець» у створенні програми фізичного виховання, допомогти бідним, «потрібно шукати можливість дотацій через підвищення тарифів на комунальні послуги, воду і тепло».

«Але, коли на першій зустрічі з семи присутніх бізнесменів п'ятеро мене попросили вирішити не зовсім можливі згідно із законом потрібні їм речі, я сказав: «Хлопці, не хочу мати до цього відношення. Ви зібрали гроші, ви маєте право розпоряджатися цими грошима, тоді ми йдемо окремо. Я вирішую питання, які вважаю за потрібне, за свій рахунок, а ви розпоряджаєтеся фондом, як вважаєте за потрібне». Це була перша і остання наша зустріч - здається, місяців чотири тому я бачився з представниками цього фонду», - зазначив голова ОДА.

Він відмовився озвучити імена візитерів, сказавши: «Хай це буде на їх совісті», і додав, що «дав значно більше, ніж 2 млн. і даю, і не вважаю за потрібне піаритися». За словами Палиці, для нього головне, щоб одесити почували себе захищеними, щоб військові розуміли, «що у них є все необхідне, що про них дбають».

Читайте такожВ Одесі почали боротьбу з корупцією на митниці та в податковій «У цьому завдання. І гроші потрібні були не мені, а всім одеситам», - заявив голова ОДА.

Як повідомляв УНІАН, у травні голова Одеської обласної державної адміністрації Палиця заявив про намір створити благодійний фонд, до якого ряд бізнесменів вирішили внести по 2 млн. грн. Голова ОДА закликав всіх спроможних людей і підприємців регіону взяти участь у створенні фонду.

Згідно зі звітом Палиці, наданим прес-службою обладміністрації, лише на забезпечення бійців АТО він направив 4,67 млн. грн особистих коштів.