Міністр закордонних справ Клімкін відбув з візитом до Ізраїлю

Як повідомили у департаменті політики та комунікацій Міністерства закордонних справ, заплановані зустрічі Павла Клімкіна з головою ізраїльського зовнішньополітичного відомства Авігдором Ліберманом, спікером кнесету Ізраїлю Юлієм Едельштейном, головою комісії кнесету з питань безпеки, іноземних питань і оборони Зеєвом Елькіним, а також депутатами ізраїльського парламенту.

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Також український міністр відвідає один з провідних ізраїльських медичних закладів - клініку "Каплан" в місті Реховот, де знаходилися на лікуванні і продовжують курс оздоровлення громадяни України, які отримали важкі поранення під час Революції Гідності, а також в ході АТО в східних регіонах.

Крім того, передбачена окрема зустріч міністра з патріархом Єрусалимським Теофілом ІІІ.