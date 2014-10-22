В Україні заборонили 7 серіалів про російських силовиків, серед яких "Спецназ" та "Десантура"

16:11, 22 жовтня 2014
Політика
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Державне агентство з питань кіно ухвалило рішення не видавати (або скасувати) прокатне посвідчення 7 російським стрічкам.

Держкіно заборонило чергову партію російських фільмів / фото rusbase.vc

Як повідомляється на сайті Держкіно, комісія з 23 експертів заборонила такі фільми російського виробництва: "Кадетство", "Гончі", "Слідчий комітет", "Спецназ", "Десантура", "Морпехи" і "Військова розвідка".

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"Фільми були заборонені для кіно-телепоказу, публічного комерційного відео ідомашнього відео на території України", - йдеться в повідомленні.

Ці фільми розглядалися на підставі подання Національної ради з питань телебачення та радіомовлення і звернення телеканалів про їх заборону.

"Зважаючи на громадську думку, на вимогу самих військових, які беруть участь в АТО і загалом суспільства, ми вирішили, що некоректно зараз буде демонструвати на українських телеканалах ті російські фільми, в яких є відверта пропаганда, на кшталт звеличення силових структур Росії та самої Росії", - сказав голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Як повідомляв УНІАН, раніше Держкіно заборонило 13 російських фільмів, серед яких значились такі картини пропагандистського спрямування як "Матч" та "Август. Восьмого".

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