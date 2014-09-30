Держкіно заборонило російські фільми "Матч" і "Серпень. Восьмого"
Державне агентство з питань кіно (Держкіно) скасувало держреєстрацію російських фільмів "Матч" (режисер Андрій Малюков, Росія, 2012 рік) і "Серпень. Восьмого" (режисер Джанік Файзієв, Росія, 2012 рік).
Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Держкіно. "Ці фільми не знаходяться в широкому прокаті, але скасування державної реєстрації цих стрічок має важливий символічний характер. Оскільки вони є найбільш одіозними прикладами сучасної російської пропаганди, спрямованої не тільки проти українського народу, а й проти інших, зокрема, грузинського", - зазначив голова Держкіно Пилип Іллєнко.
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Згідно з результатами експертної комісії при Держкіно, ці фільми заборонені для телевізійного показу, публічного комерційного відео та домашнього відео на території України.
Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Держкіно заборонило показ в Україні дев'яти фільмів російського виробництва.