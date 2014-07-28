Російські фільми перевірятимуть на відповідність українському законодавству



Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства України з питань кіно, таке рішення прийнято у зв`язку з ситуацію, що склалася внаслідок воєнної агресії з боку Росії.

При оформлені державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування для кінотеатрального показу для всіх фільмів виробництва Російської Федерації запроваджується обов’язковий перегляд Експертною комісією з питань розповсюдження і демонстрування фільмів щодо відповідності російських стрічок українському законодавству.

Відповідний наказ Державного агентства України з питань кіно видано з метою протидії інформаційній агресії іноземних держав, можливому негативному інформаційно-психологічному впливу, посилення контролю за дотриманням законодавства з питань інформаційно-психологічної безпеки, з урахуванням соціально-політичної ситуації в країні.

Читайте такожУкраїна має захищатися від ксенофобії у російських книжках - віце-прем'єр

Необхідність такого рішення особливо актуалізувалася у зв`язку із заявками на отримання прокатного посвідчення на стрічки російського виробництва, нещодавно отриманих Держкіно: фільм «Біла гвардія» (виробник «Кінокомпанія Нон-стоп Продакшн», режисер Снєжкін) та фільм «Піддубний» (виробник «Студія ТРІТЕ», режисер Орлов).

Більшістю голосів експертів, що переглянули «Білу гвардію», цей фільм було визнано як такий, що «демонструє зневагу до української мови, народу та державності». А у картині «Піддубний», присвяченій відомому професійному борцю, уродженцю України, на думку експертів, «спотворені окремі факти і переписані на користь Росії, тому в умовах війни, яку веде Росія проти України, цей фільм є інструментом інформаційної війни».