На конференції донорів Україна представить трирічний план відновлення країни
17:56, 22 жовтня 2014Політика
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Українська влада представить на конференції міжнародних донорів план відновлення країни на 2015-2017 роки.
REUTERS
Про це повідомив заступник глави адміністрації президента Дмитро Шимків.
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Як повідомили в прес-службі президента, за його словами, план буде включати пріоритети розвитку країни на найближчі 3 роки, буде узгоджений зі "Стратегією реформ - 2020" і принципами імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом.
Як повідомляв УНІАН, у липні група високого рівня з питань координації міжнародної допомоги Україні прийняла висновок, в якому зазначається, що міжнародні донори допоможуть Києву підготувати програму розвитку України до 2016 року.
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