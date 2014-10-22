На конференції донорів Україна представить трирічний план відновлення країни

Про це повідомив заступник глави адміністрації президента Дмитро Шимків.

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Як повідомили в прес-службі президента, за його словами, план буде включати пріоритети розвитку країни на найближчі 3 роки, буде узгоджений зі "Стратегією реформ - 2020" і принципами імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом.

Як повідомляв УНІАН, у липні група високого рівня з питань координації міжнародної допомоги Україні прийняла висновок, в якому зазначається, що міжнародні донори допоможуть Києву підготувати програму розвитку України до 2016 року.