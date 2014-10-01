Працездатним переселенцям платитимуть 442 гривні допомоги

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми розпочали процес реєстрації переселенців, аби ми чітко знали, хто, де і в яких умовах проживає. Ми приймаємо рішення надати державну допомогу на шестимісячний період цим особам. Люди не мають ні житла, ні роботи, люди позбавилися всього", – зазначив він.

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Зокрема, допомога має скласти 442 гривні для працездатних переселенців і 884 - для непрацездатних.

"Яку модель пропонує уряд? На кожного непрацездатного в місяць допомога – 884 грн. На кожного працездатного – допомога 50% від 884 грн – це 442 грн. У тому випадку, якщо людина хоче отримувати державну допомогу, вона повинна піти у центр зайнятості, стати на облік з метою отримання роботи. Хочете, аби держава допомагала – шукай та отримуй роботу. Загалом на сім’ю цифра - не вище 2 тис. 400 грн. І це в тому випадку, якщо людина шукає роботу і готова забезпечувати сім’ю. Хто не стає на облік, такому держава не може допомагати», - сказав Яценюк.

При цьому він зазначив, що фінансування розпочнеться одразу ж, як буде проведена реєстрація осіб.

«Що стосується обсягу фінансування. У нас кожен день нові витрати - доходів усе менше, а витрат усе більше. Як тільки ми проведемо процедуру реєстрації переміщених осіб і призначимо виплати, у нас є домовленість із західними партнерами, ми отримаємо донорську допомогу. Зареєстрували, почали платити – й іноземні донори дадуть нам можливість компенсувати витрати державного бюджету на виплату тимчасово переміщеним особам», - сказав Яценюк.