Опубліковане відео стрілянини в парламенті Канади
18:20, 22 жовтня 2014Політика
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У мережі з'явилося відео стрілянини біля Національного військового меморіалу в столиці Канади Оттаві.
На відео видно правоохоронців, які переслідують злочинця і чути постріли.
Невідомий відкрив стрілянину біля Національного військового меморіалу в столиці Канади Оттаві, розташованого неподалік від парламенту країни, а потім забіг в будівлю парламенту і зробив близько 30 пострілів.
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Порушник на даний момент не знешкоджений. За попередніми даними, підозрюваний у цивільному одязі.
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