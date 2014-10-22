Опубліковане відео стрілянини в парламенті Канади

18:20, 22 жовтня 2014
Політика
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У мережі з'явилося відео стрілянини біля Національного військового меморіалу в столиці Канади Оттаві.

На відео видно правоохоронців, які переслідують злочинця і чути постріли. 

Невідомий відкрив стрілянину біля Національного військового меморіалу в столиці Канади Оттаві, розташованого неподалік від парламенту країни, а потім забіг в будівлю парламенту і зробив близько 30 пострілів.

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Порушник на даний момент не знешкоджений. За попередніми даними, підозрюваний у цивільному одязі.

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