Невідомі відкрили стрілянину в парламенті Канади (фото + відео, оновлюється)
Один з військових отримав поранення.
Невідомий відкрив стрілянину біля Національного військового меморіалу в столиці Канади Оттаві, розташованого неподалік від парламенту країни, а потім забіг до будівлі парламенту та зробив близько 30 пострілів, передає російська служба BBC.
Map of areas where Ottawa shootings were reported: National War Memorial, near the Rideau Centre and Parliament Hill. pic.twitter.com/NcfNCR5VCV
— CNN Breaking News (@cnnbrk) October 22, 2014
Чоловіка, який стріляв, на даний момент не знешкоджено. За попередніми даними це людина в цивільному одязі, він дістався до центральної зали в будівлі парламенту.
Поліція підтверджує, що є декілька підозрюваних у стрілянині.
Police confirm multiple suspects involved in shooting incident at Ottawa War Memorial - @VassyKapelos, @amyminskyhttp://t.co/aF9HyT9BgX
— Breaking News (@BreakingNews) October 22, 2014
Один з військових отримав поранення, повідомляють канадські ЗМІ.
Дивіться також: Відео перестрілки з одним із підозрюваних.
Прем'єр-міністр країни Стівен Харпер залишив комплекс парламентських будівель і знаходиться в безпеці, повідомляє канадське телебачення з посиланням на оточення прем'єра.
На дахи виведені снайпери.
Now: Snipers on rooftops in #Ottawa via @LauraWalkerKCpic.twitter.com/vA61XRVCrV
— Conflict News (@rConflictNews) October 22, 2014
Раніше в середу влада Канади переглянули рівень терористичної загрози в країні, змінивши його з "низького" на "середній".