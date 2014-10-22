Невідомі відкрили стрілянину в парламенті Канади (фото + відео, оновлюється)

Невідомий відкрив стрілянину біля Національного військового меморіалу в столиці Канади Оттаві, розташованого неподалік від парламенту країни, а потім забіг до будівлі парламенту та зробив близько 30 пострілів, передає російська служба BBC.

Map of areas where Ottawa shootings were reported: National War Memorial, near the Rideau Centre and Parliament Hill. pic.twitter.com/NcfNCR5VCV — CNN Breaking News (@cnnbrk) October 22, 2014

Чоловіка, який стріляв, на даний момент не знешкоджено. За попередніми даними це людина в цивільному одязі, він дістався до центральної зали в будівлі парламенту.

Поліція підтверджує, що є декілька підозрюваних у стрілянині.

Police confirm multiple suspects involved in shooting incident at Ottawa War Memorial - @VassyKapelos, @amyminskyhttp://t.co/aF9HyT9BgX — Breaking News (@BreakingNews) October 22, 2014

Один з військових отримав поранення, повідомляють канадські ЗМІ.

Дивіться також: Відео перестрілки з одним із підозрюваних.

Прем'єр-міністр країни Стівен Харпер залишив комплекс парламентських будівель і знаходиться в безпеці, повідомляє канадське телебачення з посиланням на оточення прем'єра.

На дахи виведені снайпери.

Раніше в середу влада Канади переглянули рівень терористичної загрози в країні, змінивши його з "низького" на "середній".