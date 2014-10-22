Переселенцями з окупованого Криму та Донбасу стали 425 тисяч українців

В Україні на сьогодні зареєстровано 425 тис. тимчасово переміщених осіб з окупованого Росією Криму і зони антитерористичної операції на сході країни, повідомила міністр соціальної політики Людмила Денісова.

"Сьогодні вже 425 тис. осіб", - сказала Денісова.

Також, за її даними, вже 16 тис. сімей з Донбасу стали на облік в інших регіонах України. Крім того, 12 тис. сімей, які вже зареєстровані як переселенці, звернулися до держави за виплатою соціальної допомоги, таку виплату вже призначено 4 тис. з них. Міністр також поінформувала, що до центрів зайнятості для пошуку роботи звернулося 15 тис. переселенців.

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Як повідомляв УНІАН, тиждень тому Мінсоцполітики повідомило про 410 тис. переселенців з Криму і Донбасу.

Українські і міжнародні відомства регулярно інформують про кількість переселенців, проте дані різних служб не завжди збігаються. Зокрема, за останніми даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, в Україні офіційно зареєстровано 379 тис. вимушених переселенців з Криму і зони АТО. За інформацією ООН, в Україні налічується 402 тис. внутрішніх переселенців.

Після проведення незаконного референдуму в Криму і анексії півострова Росією з квітня поточного року на території Луганської й Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Жителі цих регіонів вимушені покидати свої будинки і переїздити в інші регіони України або до сусідніх країн.