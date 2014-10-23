Армія услід за Нацгвардією замовляє нові українські бронемашини для зони АТО

Сучасні бойові машини здатні розвивати швидкість у 110 км/год, ідеться в сюжеті ТСН.

Військові машини обладнані куленепробивним склом завтовшки в 4 сантиметри. А на останній моделі встановлений подвійний кулемет.

Керується він дистанційно зсередини машини, тобто без ризику для життя стрільця. Машини можуть перевозити по шість бійців. Авто відправляться в зону АТО найближчим часом.

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Після Нацгвардії велике замовлення заводу "КрАЗ" хоче зробити Міністерство оборони.

"Рішення буде схвалено протягом одного-двух днів. Будуть контракти і техніка піде. Кількість її буде такою, щоб забезпечити Збройні сили для успішного виконання завдань", - пообіцяв міністр оборони Степан Полторак.