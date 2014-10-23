У Донецьку ніч минула без пострілів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні наголошується, що на даний час у штатному режимі працюють системи життєзабезпечення міста.

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Енергетики ДТЕК подали напругу на Донецьку фільтрувальну станцію; лінія, що живить її, була пошкоджена бойовими діями ще 21 липня. Тепер співробітникам КП «Вода Донбасу» необхідно провести роботи з відновлення водоводів і самої фільтрувальної станції, яка сильно постраждала під час бойових дій.

Громадський транспорт вийшов на автомагістралі у повному обсязі. Пасажирів сьогодні обслуговують 62 трамваї, 89 тролейбусів і 23 автобуси комунальної власності.

Раніше УНІАН писав, що військові не мають стосунку до надпотужного вибуху в Донецьку.