В Міноборони боротимуться з загрозою від мобільних телефонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр оборони Степан Полторак.

“Ми зараз дивимося, як вирішити це питання. Просто забрати телефони теж не можна, бо буде обурення людей, тому ми шукаємо, як вийти з цього положення. Щоб забезпечити зв'язок бійців з рідними, але не по мобільним”, - зазначив міністр оборони.

Читайте такожНа кордоні літають російські літаки - глушать зв'язок і перехоплюють радіопереговориМасове використання мобільних телефонів стало однією з ознак війни на Донбасі. Зокрема, ворог може використати сигнал телефону для коригування артилерійського вогню. СБУ, в свою чергу, регулярно перехоплює телефонні переговори бойовиків на Донбасі.

Наприклад, у вересні РНБО повідомляла, що Новоазовським районом постійно переміщується спеціально обладнаний автомобіль російських військових, який створює радіоелектронні перешкоди та прослуховує абонентів мобільних операторів.

У липні СБУ перехопила переговори бойовиків за 2 хвилини до катастрофи "Боїнга", які свідчать про збиття літака терористами.