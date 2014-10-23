У Тбілісі вважають, що Росія почала війну в Україні через безкарність після агресії у Грузії

Росія вчинила з Україною так само, як і з Грузією у 2008 році, тому що залишилася безкарною агресія проти сусідньої країни.

Про це в інтерв'ю виданню Tagesspiegel сказала міністр закордонних справ Грузії Майя Панджикідзе. Вона провела паралелі між конфліктами у Грузії та Україні. Вона звернула увагу, що шість років тому Росія захопила Осетію, а нині - Крим. Світова спільнота не визнає відторгнення цих територій, але фактично вони потрапили під контроль Москви.

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"Якби Захід відреагував жорсткіше на події у Грузії, Росія не відчувала б себе так впевнено, дотримуючись такої агресивної політики проти пострадянських республік. Можливо, якби Грузія отримала гарантії щодо вступу в НАТО, це дало б Москві правильний сигнал", - вважає Панджикідзе.

Вона додала, що Кремль не зацікавлений, щоб конфлікт в Україні швидко завершився. Саме існування війни з терористами на Донбасі заважає Києву скористатися вигодами угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Голова МЗС Грузії також нагадала, що Кремль планує підписати з Абхазією угоду про глибоку інтеграцію. На її думку, це свідчить про те, що ніякої "незалежності" Абхазії немає і не буде. А цю грузинську територію анексують, як Крим.

Нагадаємо, у березні голова МЗС України обговорив ситуацію у Криму з керівниками МЗС Данії та Грузії та з послом ФРН.