Останнім часом з різних регіонів РФ збройні сили Росії здійснюють поступове нарощення військ вздовж державного кордону з Україною.

РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози воєнній безпеці нашої держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак на позачерговому засіданні Верховної Ради.

"Станом на 30 березня цього року вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях (ОРДЛО - УНІАН) і АР Крим утримується 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме - в Брянській, Воронезькій, Ростовській областях РФ та на території тимчасово окупованого Криму", - заявив він.

Водночас, за словами Хомчака, останнім часом з різних регіонів РФ під виглядом контрольних занять за зимовий період навчання, підтримання бойової готовності та загальної підготовки до майбутніх стратегічних навчань "Запад-2021" збройні сили РФ здійснюють поступове нарощення військ вздовж державного кордону України - на півночі, на сході та на півдні, а саме - в Брянській, Воронезькій областях, а також в АР Крим.

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Загалом, як зазначив Хомчак, очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами та засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрози воєнній безпеці нашої держави.

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Автор: Костянтин Гончаров