За даними ЗМІ, демократи "в люті" через лист.

Голова прогресивної фракції Конгресу Праміла Джаяпал відкликала свій нещодавній лист до Білого дому із закликом змінити стратегію щодо війни в Україні.

Про це йдеться в її офіційній заяві.

За словами Джаяпал, лист було складено ще кілька місяців тому і опубліковано співробітниками без перевірки.

Відео дня

"Як голова фракції я беру на себе відповідальність за це. Через несвоєчасність наше повідомлення деякі плутають з недавньою заявою лідера республіканців Маккарті, що загрожує припиненням допомоги Україні, якщо республіканці прийдуть до влади. Близькість цих заяв створила прикру видимість того, що демократи, які рішуче і одноголосно підтримали і проголосували за кожен пакет військової, стратегічної та економічної допомоги українському народу, так чи інакше пов'язані з республіканцями, які прагнуть перекрити американську підтримку для президента Зеленського і українських сил. Немає нічого більш далекого від правди", - заявила вона.

Як пише CNN, демократи в Палаті представників розлютилися на Джаяпал за те, що вона розіслала лист незадовго до проміжних виборів.

"Люди люті, особливо лідери", - сказав один з високопоставлених демократів, посилаючись на найбільш вразливих членів, які ризикують втратити свої місця.

Допомога США Україні

Нагадаємо, що нещодавно Кевін Маккарті, який може зайняти пост спікера Палати представників у разі перемоги Республіканської партії, заявив про необхідність більшого нагляду за допомогою для України.

Президент США Джо Байден сказав журналістам, що стурбований подібними заявами, оскільки президент РФ Володимир Путін, на його думку, не зупиниться на Україні.

Як відомо, зараз у Конгресі США працюють над новим пакетом допомоги Україні на суму 50 млрд доларів.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що Штати продовжать підтримувати Україну в будь-якому випадку.

"Підтримка України є двопартійною, двопалатною, тобто в Палаті Представників і в Сенаті, і вона починається в Білому домі з нашого президента", - заявила вона.

Вчора стало відомо, що група когресменів лівого крила Демократичної партії США закликала Байдена почати вести прямі переговори з Росією по війні в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: