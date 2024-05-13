Перестановки пов'язані з тотальною мілітаризацією економіки й перебудовою систем постачання армії.

Кадрові зміни високих посадовців в Російській Федерації свідчать про потребу ресурсного забезпечення "нескінченної війни". Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Telegram.

Подоляк розповів, про що свідчить перебудова в російській управлінській вертикалі, влаштована диктатором Володимиром Путіним.

Зокрема, по-перше, йдеться про тотальну мілітаризацію економіки й перебудову систем постачання армії.

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"Остаточний перехід країни до воєнного "комунізму" для ресурсного забезпечення "нескінченної війни"", - наголосив Подоляк.

Також, по-друге, йдеться про перерозподіл функціонального впливу між традиційними кланами.

"Різке скорочення кількості впливових членів неформального навколо путінського "Політбюро 2.0", - додав Подоляк.

Крім того, по-третє, йдеться про розв’язання вічного завдання з приборкання армійської корупції. З цим пов'язано низведення групи Сергія Шойгу. Раніше Путін запропонував замість Шойгу призначити на посаду міністра оборони Андрія Бєлоусова.

Разом з тим, по-четверте, йдеться про поступове видавлювання на периферію "палацових амбіцій" групи секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева.

"Що, до речі, прямо говорить про наростання недовіри всередині путінської вертикалі", - додав Подоляк.

Як зазначив радник керівника ОП, Росія остаточно самоізолюється й намагатиметься масштабувати війну, розширити її формати, паралельно переналаштовуючи економіку на функціонування в гостро/дефіцитних форматах, які так чи інакше здатні забезпечувати різке нарощування мілітарного складника.

"У будь-якому разі немає жодних варіантів, що Росія повернеться до адекватної участі в глобальних процесах, і тому будь-які переговорні формати неможливі", - вважає Подоляк.

Кадрові зміни в РФ - деталі

Російський лідер Володимир Путін пропонує призначити Андрія Бєлоусова міністром оборони замість Сергія Шойгу. До цього він обіймав посаду першого заступника голови уряду РФ. Шойгу очолює російське Міноборони з 2012 року. Тепер Шойгу стане секретарем Радбезу РФ замість Миколи Патрушева.

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