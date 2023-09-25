Народному депутатові було лише 50 років.

У ніч проти 25 вересня помер народний депутат України 7, 8 та 9 скликань Андрій Іванчук. Про це повідомив в Facebook спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Жахлива новина. Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук. Мої щирі співчуття рідним та близьким у звʼязку з передчасною смертю. Вічна пам'ять!", – написав Стефанчук.

Причина смерті 50-річного нардепа не повідомляється. В останньому скликанні Іванчук був обраний як безпартійний самовисуванець за 88 округом (Івано-Франківська область). З 6 грудня 2019 року є членом депутатської групи "Довіра", до того - позафракційний. Не входив до складу жодного комітету.

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В липні Верховна Рада України достроково припинила повноважень народної депутатки Тетяни Плачкової, обраної від забороненої політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Відтак в парламенті залишилося 404 нардепи – це новий рекорд найменшої кількості парламентарів у ВРУ.

Після цього достроково припинили повноваження народного депутата України Юрія Арістова. В серпні Верховна Рада України проголосувала за дострокове припинення повноважень народного депутата України від фракції "Слуга народу" Андрія Холодова.

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