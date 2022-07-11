Деталі Віктор Андрусів пообіцяв оприлюднити згодом.

Віктор Андрусів звільнився з посад радника міністра внутрішніх справ України та радника керівника Офісу президента.

Про це Андрусів написав у своєму Telegram-каналі.

У чому полягає причина звільнення та чим Андрусів буде займатися після того, як залишить посаду, не повідомляється.

"Звільнився з Офісу президента і МВС. Деталі трохи згодом", - зазначив він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський звільнив послів у п'яти країнах.

Віктор Андрусів: що про нього відомо

У 2006 році Віктор Андрусів став членом всеукраїнської громадської молодіжної організації "Демократичний Альянс", яка у 2010 році ухвалила рішення про створення політичної партії. Андрусів був обраний заступником голови партії "Демократичний альянс"

Він заснував та очолював аналітичну структуру партії Інститут Демократичного Альянсу імені Р. Шумана.

На початку виборчої кампанії парламентських виборів 2014 року Андрусів вийшов із Демократичного альянсу.

У березні 2015 року на з'їзді політичної партії Українська платформа "Собор" Андрусіва обрали заступником голови партії. На цьому ж з'їзді партію перейменували в "Республіканську платформу".

З липня 2015 року по лютий 2016 Віктор Андрусів працював заступником Голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань.

Пізніше був на призначений на посаду виконавчого директора аналітичного центру Український інститут майбутнього, який створював з нуля. Окрім цього, Андрусів входив до передвиборчого штабу Президента Володимира Зеленського.