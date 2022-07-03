За словами Віктора Андрусіва, відповідне законодавство буде прийняте впродовж літа-осені.

З наступного року українці зможуть вже вільно купувати пістолети, заявив радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів.

Про це він написав сьогодні у своєму Telegram-каналі.

"Українці дали однозначну відповідь щодо дозволу на вільне володіння зброєю. 70% з опитаних підтримали право на вільне її носіння. Підкреслю, що мова йде саме про пістолет, а не гранатомет чи автомат Калашникова. Міністерство погоджується з рішенням українців, і вже готуються зміни до другого читання законопроєкту", - прокоментував Андрусів.

За його словами, відповідне законодавство буде прийняте впродовж літа- осені. Після цього певний організаційний час запускатимуться відповідні реєстри зброї.

"Можливо будуть внесені додаткові рішення, щоб ми могли зберігати контроль за обігом зброї: перевіряти чия вона, як відбуватиметься процес реєстрації, в які періоди власник зброї має проходити перевірки", - зауважив радник.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про право на цивільну вогнепальну зброю (№5708).

Законопроектом пропонується визначити поняття права власності на цивільну вогнепальну зброю, а також умови та порядок отримання громадянами України та юридичними особами документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю. Крім того, передбачається здійснити класифікацію цивільної вогнепальної зброї; розробити порядок видачі медичного висновку про відсутність медичних протипоказань, які перешкоджають отриманню документа на цивільну вогнепальну зброю.

Серед іншого, пропонується розробити порядок створення та ведення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї.

3 червня член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський висловив позицію, що вважає доцільною легалізацію в Україні автоматичної вогнепальної зброї, а не тільки короткоствольної.

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