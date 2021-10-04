Дмитро Разумков відмовився говорити, чи писатиме заяву про вступ до фракції "Слуга народу" після звільнення з посади.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков не бачить підстав для позбавлення його мандату після звільнення з посади голови ВР, але нагадав, що "у нас різне буває".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи може він втратити депутатський мандат в разі відставки з посади голови ВРУ, оскільки він "списочник" партії "СН", Разумков відповів:

"Згідно закону – ні. А так – у нас різне буває".

Відповідаючи на запитання, чи буде він писати заяву про вхід до складу фракції "СН", оскільки він обирався по списку цієї партії, а зараз як голова ВР є позафракційним, Разумков відповів: "Я буду діяти в межах діючого законодавства, Регламенту і Конституції", тобто не дав чіткої відповіді на питання.

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Журналісти нагадали, що вже був прецедент, коли після відставки з посади голови ВР Володимир Рибак увійшов до складу фракції "Партії регіонів", по списку якої обирався. На що Разумков відповів: "Якщо я буду відкликаний з посади, то будемо вирішувати всі суперечності (йдеться про можливі суперечності в законодавстві, які стосуються необхідності входження до складу фракції по списку якої обирався голова ВР – УНІАН). Станом на сьогоднішній день суперечності немає, я голова ВР".

Як повідомляв УНІАН, у фракції "Слуга народу" повідомили про "теоретичну" можливість позбавлення Дмитра Разумкова депутатських повноважень у разі звільнення його з посади голови Верховної Ради України.

Конфлікт Разумкова і фракції "Слуга народу"

Чутки про ймовірну відставку Разумкова з посади голови ВР поширюються вже давно.

17 вересня в ефірі програми "Свобода слова" Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія посперечалися через законопроект про олігархів, який спікер направив до Венеційської комісії, попри позицію фракції "СН", яка виступала проти цього кроку.

Разумков пояснив, що відправив законопроект до Венеціанської комісії за зверненням чотирьох опозиційних фракцій і груп та Уповноваженого ВР з прав людини.

Своєю чергою, Арахамія зазначив: "Я просто хочу невеликий акцент зробити - спікера не обирають, спікера делегують, і монобільшість делегує спікера Разумкова. Просто це потрібно завжди пам'ятати. Я маю на увазі, що у нас достатньо голосів, щоб делегувати спікером будь-яку людину".

20 вересня під час засідання Погоджувальної ради Разумков звернувся до антикорупційних органів з проханням перевірити інформацію про нібито пропозиції депутатам хабарів за підтримку "деяких відставок".

30 вересня Дмитро Разумков повідомив, що "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що звернення Давида Арахамії про отримання підписних листів про відставку Разумкова – його особиста ініціатива.

2 жовтня в Трускавці розпочався збір підписів народних депутатів від "Слуги народу" за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради України. Протягом кількох годин "слуги" зібрали необхідну кількість підписів. Процедуру відкликання Разумкова з посади фракція розпочне вже сьогодні.

Автор: Надя Пришляк