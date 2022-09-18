На думку радника Офісу президента, "тільки дурень" може в поточній ситуації думати про застосування ядерної зброї.

Захід абсолютно не боїться застосування ядерної зброї Росією і готовий вступити у війну в цьому випадку.

Таку оцінку дав радник ОПУ Олексій Арестович в ефірі "ФЕЙГІН LIVE".

"За моїми відчуттями, Захід не боїться взагалі (застосування ядерної зброї Росією – УНІАН). Звичайно, ніхто не хоче такого сценарію. Вони не говорять і off the record, але вони вже давно вирішили, що буде", – зазначив він.

Арестович додав, що в такому випадку країни Заходу готові вступити у війну.

"Вони відкрито вступають у війну і показують, що до чого і як. Можливо, не у війну на території України, а доблесна американська авіація почне розносити бойові порядки. Тому тільки дурень може думати з ядерною зброєю", – сказав він.

Днем раніше президент США Джо Байден заявив, що попередив російського диктатора Володимира Путіна про більш серйозні наслідки у разі застосування Росією ядерної зброї. При цьому американський лідер не уточнив, якою буде відповідь, проте зауважив, що "наслідки" для Росії, безумовно, будуть.

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