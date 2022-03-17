Згідно з міжнародними конвенціями, без згоди сторін не можна під час перемовин виносити їхній зміст на широкий загал, однак Росія порушує ці норми, сказав Арестович.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявляє, що за результатами перемовин з РФ Україна не поступиться ані територіями, ані національними інтересами, ані чисельністю збройних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу у Києві.

"На мій погляд, російська сторона хоче досягти мирної угоди. Вони цілком розуміють наслідки поразки на полі бою, від якої вони потерпають, і міжнародних санкцій, які їх непокоять дуже сильно. Вони займають доволі конструктивну позицію щодо самого акту заключення угоди і проведення перемовин", - зазначив він.

Арестович додав, що не уповноважений коментувати сам зміст перемовин, тому прокоментує слова іншого радника голови ОП Михайла Подоляка щодо опублікованих виданням Financial Times "вимог" РФ.

"Ці "хотілки" не відображають реальний хід перемовин, тим більше, реальну позицію української сторони. Ці свої "хотілки" вони зазначили нібито як реальний перебіг перемовин", - розповів він.

За словами радника глави ОП, згідно з міжнародними конвенціями, без згоди сторін не можна під час перемовин виносити їхній зміст на широкий загал, однак Росія порушує ці норми.

Він додав, що єдине, що є для Росії прийнятним у ситуації - це небажання НАТО приймати Україну.

"Росіяни доклали дуже багато зусиль, щоб позиція НАТО була такою… Це з одного боку прикро, а з іншого боку, дає росіянам козир, на який вони так розраховували, і є можливою точкою, на якій можуть бути побудовані перемовини, але це чисто теоретичні міркування з мого боку", - додав Арестович.

Він також прокоментував ймовірність укладання "мирної угоди" між Україною та РФ.

"Згідно з Віденською конвенцією, будь-які перемовини чи угоди під силовим впливом вважаються недійсними. Поки не буде припинення вогню, взагалі не можна казати про жодну угоду... Ми не поступимося ані територіями України, ані нашими національними інтересами, ані чисельністю збройних сил… Більш того, я думаю, що наших громадян чекає багато приємних сюрпризів за результатами", - заявив радник голови ОП.

Переговори Росії та України

Вчора Financial Times опублікувала матеріал про досягнутий прогрес між Росією та Україною за 15-ма пунктами "мирного плану". Як повідомили троє учасників переговорів, йдеться про припинення вогню і виведення військ з територій, захоплених з 24 лютого 2022, за умови гарантій невступу України до НАТО.

Радник глави ОП Михайло Подоляк згодом назвав публікацію "чорновиком" російської делегації.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба з цього приводу наголосив в інтерв’ю НВ, що Україна відкидає усі варіанти запропонованої Росією капітуляції і шукає "баланс".

Зараз Україна сфокусована на тому, щоб встановити у ході переговорного процесу — які саме гарантії безпеки готова надати Україні РФ, а також інші держави, насамперед постійні члени Ради безпеки ООН. Після того, як ми зрозуміємо, про які саме гарантії безпеки йдеться, ми зможемо визначитися, де буде наш конструктивний крок. Я би зараз не заводив розмову в нейтралітет або в будь-яку іншу сферу, а говорив саме про те, яким чином Україна отримає гарантії безпеки і якими вони будуть. Нейтралітет сам по собі не є рішенням проблеми. Рішенням є гарантії безпеки, і не такі, як були у Будапештському меморандумі", - сказав Кулеба.

Вас також можуть зацікавити новини: