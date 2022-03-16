Україна збереже свої війська, але буде зобов’язана залишатися поза військовими союзами, йдеться у публікації газети.

Financial Times пише про "значний прогрес" у переговорах Росії та України щодо 15-ти пунктів "мирного плану" з виведенням військ та припиненням вогню, якщо Київ оголосить про "нейтралітет" і погодиться на деякі обмеження у збройних силах.

За інформацією трьох поінформованих з ходом перемовин співрозмовників, йдеться в тому числі про відмову від членства в НАТО, а також про обіцянку не розміщувати на території України "іноземні військові бази" США, Британії і Туреччини.

Великою перепоною у домовленостях залишається статус ОРДЛО і Криму, які Росія окупувала у 2014 році, зауважує газета.

Українські офіційні особи як і раніше скептично ставляться до намірів Путіна, вважаючи, що Москва просто тягне час для перегрупування своїх сил і поновлення наступу.

Радник глави ОП Михайло Подоляк у коментарі виданню заявив, що будь-яка угода буде включати те, що "війська РФ у будь-якому разі покидають територію Україну", яку вони захопили з початку вторгнення 24 лютого, а саме південні райони уздовж Азовського і Чорного морів і територію на схід і північ Києва.

Україна збереже свої війська, але буде зобов’язана залишатися поза військовими союзами, таких як НАТО, й утримуватиметься від розміщення іноземних військових баз.

Двоє співрозмовників також відповіли, що домовленості включали положення про закріплення прав на російську мову в Україні. Подоляк зазначив, що "гуманітарні питання, в тому числі мовні, обговорюються тільки через призму виключно інтересів України".

Росія наполягає на визнанні Україною анексії Криму і "незалежності" маріонеткових "урядів" ОРДЛО. Банкова ж поки це обговорювати відмовляється, але, за словами Подоляка, "готова розділити це питання": "Поки йдеться про гарантування виходу (Росії – ред.) з територій, які були окуповані з моменту початку "військової операції" 24 лютого".

Коментуючи публікацію Financial Times, радник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що поки передчасно розкривати які-небудь набори домовленостей.

Переговори РФ та України

16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що "пропозиції" Кремля "почали звучати реалістичніше", але Києву ще потрібен час.

Напередодні радник глави ОП Михайло Подоляк підтвердив про наявні принципові суперечності у переговорах, водночас простір для компромісу є.

Росія хоче, щоб Україна була для неї "другом", заявив російський переговірник Володимир Мединський. Тому Москва пропонує Києву "шведський" варіант "нейтралітету" зі своєю армією і флотом.

Як зауважила британська міністерка закордонних справ Елізабет Трасс, спершу Путін повинен вивести з України війська, аби світ "ставився до цих переговорів серйозно".

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