За часів президентства Обами Байден був глибоко залучений в політику США щодо України.

Колишній віце-президент США Джозеф Байден впевнено перемагає на виборах нинішнього главу держави Дональда Трампа. Вельми імовірно, що скоро політику Вашингтона визначатимуть погляди і досвід Байдена.

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Не секрет, що за часів президентства Барака Обами Байден був глибоко залучений в політику США щодо України і активно взаємодіяв з офіційним Києвом.

Варто згадати, чим Байден запам'ятався в українській політиці і які заяви робив про Україну протягом багатьох років.

Байден про допомогу Україні

У серпні Джо Байден обіцяв посприяти Україні в отриманні летальної зброї, якщо він переможе на виборах.

"Як президент, я дам зрозуміти Кремлю, що вони мають закінчити свою агресію і окупацію України. Адміністрація Байдена-Гарріс переконається, що Україна отримає необхідну економічну і військову підтримку, в тому числі летальне озброєння – водночас закликаючи Україну проводити важливі реформи, які є життєво необхідними для її успіху, - говорилося в його заяві з нагоди Дня Незалежності України.

У заяві кампанії Байдена говорилося, що він буде домагатися завершення війни в Україні і підтримувати її боротьбу з корупцією.

Байден про Росію

Кандидат від Демократів відомий, серед іншого, своєю жорсткою риторикою щодо Росії, яка традиційно більш характерна для Республіканців.

В жовтні Байден назвав Росію головним ворогом своєї країни.

Москва, переконаний він, загрожує нацбезпеці Америки і намагається зруйнувати відносини країни з іншими державами.

"Я думаю, що найбільша загроза для США в плані руйнування нашої безпеки і наших союзів – це Росія", – заявляв він в інтерв'ю американським ЗМІ.

Промова Байдена у Верховній Раді

У 2015 році Джозеф Байден виступив перед Верховною Радою України VIII скликання. Цю промову вже сьогодні багато хто називає історичною. У своєму виступі тодішній віце-президент США назвав дві головні проблеми України - російську агресію і корупцію.

Він нагадав народним обранцям, що вони несуть відповідальність за майбутнє країни.

"Кожен з вас маэ відповісти на виклик історії, і, нарешті, побудувати об'єднану демократичну українську націю, яка витримає випробування часом», - зазначав він.

Говорячи про російську агресію, Байден констатував, що мета Росії — зруйнувати Україну. При цьому він підкреслив, що Вашингтон ніколи не визнає анексії Росією Криму:

«У XXI столітті країни не можуть - ми не можемо їм дозволити перекроювати кордони силою. Це основні правила. Якщо ми їх не втримаємо, ми все зруйнуємо. Росія порушила ці основні правила і продовжує порушувати їх. Сьогодні Росія окупувала суверенну українську територію. Я хочу чітко сказати: Сполучені Штати Америки не визнають і ніколи не визнаватимуть спроби росіян анексувати Крим!»

При цьому Байден окремо підкреслив, що боротьба з корупцією і реформи не менш важливі, ніж відбиття зовнішньої агресії.

«У вас є ще інша боротьба. Історична боротьба з корупцією. Україна не може собі дозволити, щоб люди втратили надію. Недостатньо просто створити Національне агентство з запобігання корупції. Реформ вимагає і система Генпрокуратури. Щоб вести цю боротьбу, вам потрібно провести судову реформу, щоб притягнути до відповідальності винних осіб.у цьому і полягають принципи демократії», - підкреслив він.

Наприкінці своєї промови Байден підкреслив - він не хоче, щоб його слова сприйняли як "вказівку" українським політикам. Американець процитував "Заповіт" Тараса Шевченка, зазначивши, що можливо, колись Україна згадає "незлим тихим словом" і його.

Як Байден Шокіна звільняв

Не обійшлося і без скандалів. Кілька років тому чималий резонанс викликали слова Байдена про колишнього генпрокурора Шокіна.

У 2018 році Байден розповів, що звільнення Віктора Шокіна відбулося тільки після того, як він пригрозив від імені президента США не надавати Україні мільярд доларів кредитних гарантій.

"Мені дали завдання щодо України. Я пам'ятаю, як відбув туди, щоб переконати нашу команду, що ми маємо надати Україні довгострокові кредитні гарантії. Я їздив до Києва 12-13 разів, і в кінці мав оголосити, що ми пропонуємо ще один мільярд доларів кредитних гарантій. Я отримав обіцянки від Порошенка і Яценюка, що вони будуть робити кроки по генеральному прокурору, але вони цього не зробили. Я пішов на прес-конференцію і сказав: Ми вам не даємо мільярд доларів. Вони мені кажуть: ви не маєте таких повноважень, ви – не президент, президент говорив, що дасть. Я такий: дзвоніть йому. Я сказав, що ви не отримуєте мільярда доларів. Я сказав: Я їду через 6 годин, якщо ваш генпрокурор не буде звільнений до того часу, ви не отримуєте грошей. І той суч*й син був звільнений. І на його місце поставили того, кому на той час довіряли", - розповів Байден, виступаючи в Раді з міжнародних відносин США.

Байден про українців

Джозеф Байден завжди високо оцінював потенціал і старання українського народу, хоча його заяви про деяких українських політиків не завжди були витонченими.

У 2014 році він захоплювався відвагою і жертовністю учасників Революції гідності.

"Ви дивовижні люди, український народ. Ви відважні люди. І ви вкотре показали це всьому світу. Завдяки Вашій мужності і вашій жертовності українці перемогли - ви виграли для себе шанс докорінно змінити історію вашої країни на краще, на значно краще», - заявив він.

У свій останній візит в Україну в якості віце-президента США в 2017 році Байден підкреслив, що український народ не втрачає надію.

"Мене надихають [українські люди]. Їх відвага, стійкість - сміливі українці, які ніколи не втрачали надію на краще майбутнє, які щодня встають і йдуть працювати заради демократичної і єдиної України», - зазначив тоді він.

Перемога Байдена на виборах у США

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США. За їхніми даними, Байден отримав 273 голоси, що свідчить про його перемогу над республіканцем Дональдом Трампом у боротьбі за Білий дім.

Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів відмовляється визнавати перемогу кандидата від Демократичної партії.

Трамп підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа. Він також стверджує, що при підрахунку голосів були допущені махінації, і називає себе переможцем.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Автор: Дмитро Захаров